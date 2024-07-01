Эксперт Семибратов допустил цветную революцию во Франции при победе партии Ле Пен

Если партия Марин Ле Пен одержит победу на парламентских выборах и поднимется вопрос о выходе Франции из ЕС и НАТО, то дело может завершиться цветной революцией. Об этом рассказал «Звезде» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Цветная революция невозможна лишь в Соединенных Штатах, потому что там есть американское посольство. Так вот, в Париже, как ни странно, американское посольство есть. Поэтому даже если мы с вами предложим сценарий, при котором ультраправый "Национальный фронт" (старое название партии. - Прим. ред.) Ле Пен одерживает победу и они реально поднимают этот вопрос о выходе Франции из Европейского союза и из НАТО, я опасаюсь, что дело завершится банальной цветной революцией со всеми вытекающими обстоятельствами», - сказал он.

Эксперт также считает, что досрочные выборы во Франции сейчас являются политтехнологической уловкой.

«Рейтинги Макрона, рейтинги его политической силы снижаются день ото дня. Европейцы, конкретно французы в данном случае, выступают против действующего главы президента и той политики, которую он проводит. И, скажем так, когда Макрон объявил о досрочных парламентских выборах, это можно назвать неким ходом конем, как в шахматах», - сказал политолог.

По его словам, предвыборный штаб Макрона прекрасно понимал, что не мог одержать победу на этих выборах. Как рассказывает Семибратов, команда действующего французского президента рассчитывала на второе место после «Национального фронта» Ле Пен, однако получила третье.

«И в данном случае они получают очень интересную комбинацию. С одной стороны, победу формально одержали ультраправые, набрав порядка 34% голосов избирателей, но по большому счету это политическая сила, которая не способна в настоящий момент сформировать правительство. В силу того, что второе место заняли ультралевые, а уже на третьем месте находится партия Макрона. И здесь наиболее вероятным выглядит сценарий, когда партия Макрона будет договариваться с ультралевыми», - объяснил Семибратов.

Политолог сказал, что Макрону придется пойти на определенные уступки и он уже заявил о том, что Франция получит нового премьер-министра.

«Возможно, новый премьер будет даже из ультралевой партии, но в то же время, с моей точки зрения, нужно понимать, что этот процесс скорее все-таки будет по правилам, которые устанавливают Макрон и его команда», - рассказал политолог.

Семибратов также объяснил, почему в этой ситуации третьей политической партии придется соблюдать «правила игры».

«Первая и вторая политическая сила априори не смогут договориться друг с другом. Я даже больше скажу, уже ультралевые заявили о том, что в тех избирательных округах, где они конкурируют с партией Ле Пен, они будут готовы снять своих кандидатов, чтобы победили именно промакроновские силы, чтобы не допустить победы Марин Ле Пен.

Эксперт также отметил, что, несмотря на определенные сложности и слабую поддержку, именно партия Макрона является ключевой политической фигурой во Франции.

Напомним, что в первом туре парламентских выборов во Франции победила партия Марин Ле Пен. За «Национальное объединение» проголосовали 34,2% французских граждан. Второе место заняла коалиция левых партий «Новый народный фронт» с 29,1% голосов. Политическая коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе за республику» оказалась на третьем месте. Она набрала 21,5% голосов.