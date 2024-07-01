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Крутой предостерег Украину от провокаций на границе с Белоруссией

Глава администрации президента Белоруссии назвал возможное начало провокаций Украины бесполезным.
Мария Зайцева 2024-07-01 15:17:06
© Фото: Минобороны РБ

У Минска есть ответ на любой сценарий провокаций со стороны Киева на границе стран. Об этом журналистам заявил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой, отвечая на вопрос об оценке возрастания напряжения на южной границе республики, сообщает ТАСС.

По словам Крутого, у Белоруссии есть сценарий на любой ответ, в связи с этим провокации со стороны Украины нежелательны, а также бесполезны.

Глава администрации отметил, что Белоруссия тщательно следит за ситуацией на южной границе с начала конфликта.

«Пока не оцениваем, пока в режиме мониторинга», - дополнил Крутой.

Погранслужба Украины также заявила об укреплении границы с Белоруссией. Там заявили о возможной угрозе со стороны республики, в связи с чем проводятся инженерные работы и на месте присутствует группировка военных.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия ВСУ у границ Белоруссии вызывают беспокойство в Кремле.

#в стране и мире #белоруссия #Украина #граница #провокации #глава администрации
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