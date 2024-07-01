В Москве открылся военно-социальный центр для участников СВО

В Москве открыли военно-социальный центр, который в режиме «одного окна» будет решать социальные и правовые вопросы военнослужащих. Туда смогут обратиться контрактники, призывники, мобилизованные, участники добровольческих отрядов, уволенные из армии, а также родственники солдат и офицеров.

В одном месте представлены все органы военного управления. С сотрудниками центра пообщалась заместитель министра обороны Анна Цивилева.

«Вообще, ожидается очень большой поток людей, вопросов много, и, конечно же, большинство вопросов решается именно в таком офлайн-режиме, когда ты лично приходишь и взаимодействуешь со специалистом. Потому что иногда за один прием невозможно решить, это требует длительного взаимодействия, сбора документов. И подразумевается, конечно, что поток будет большой, поэтому столько окошек открыто», - сказала Цивилева.

В России создаются социальные центры для действующих военнослужащих. Ранее Цивилева рассказала о новом проекте во время пленарного заседания медицинского форума «Надежда на технологии».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.