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В Москве открылся военно-социальный центр для участников СВО

Замминистра обороны РФ Анна Цивилева заявила, что в военно-социальный центр ожидается поток людей.
2024-07-01 15:32:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве открыли военно-социальный центр, который в режиме «одного окна» будет решать социальные и правовые вопросы военнослужащих. Туда смогут обратиться контрактники, призывники, мобилизованные, участники добровольческих отрядов, уволенные из армии, а также родственники солдат и офицеров.

В одном месте представлены все органы военного управления. С сотрудниками центра пообщалась заместитель министра обороны Анна Цивилева.

«Вообще, ожидается очень большой поток людей, вопросов много, и, конечно же, большинство вопросов решается именно в таком офлайн-режиме, когда ты лично приходишь и взаимодействуешь со специалистом. Потому что иногда за один прием невозможно решить, это требует длительного взаимодействия, сбора документов. И подразумевается, конечно, что поток будет большой, поэтому столько окошек открыто», - сказала Цивилева.

В России создаются социальные центры для действующих военнослужащих. Ранее Цивилева рассказала о новом проекте во время пленарного заседания медицинского форума «Надежда на технологии».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#СВО #цивилева #центры поддержки #социальные центры
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