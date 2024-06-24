В России откроют военно-социальный центр для поддержки участников СВО

В Москве откроется военно-социальный центр для поддержки участников специальной операции. Об этом заявила заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева. Сегодня она приняла участие в работе форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии».

По словам Анны Цивилевой, в столице центр заработает в течении месяца. В дальнейшем офисы откроются и в других городах России.

«Это система одного окна со своей цифровой платформой, цифровой системой, чтобы нам максимально быстро, оперативно отслеживать все те меры социальной поддержки, которые положены государством для этих ребят», - отметила замминистра обороны.

Центр должен помочь участникам специальной операции в восстановлении. Большее внимание уделят медицинской помощи, в том числе качественному протезированию. Также военным с ограниченными возможностями планируется выдавать автомобили с ручным управлением.

Напомним, ранее Анна Цивилева во время визита на Дальний Восток заявила, что гражданские больницы и поликлиники должны подключиться к оказанию помощи участникам спецоперации наравне с профильными военными госпиталями.