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В России откроют военно-социальный центр для поддержки участников СВО

Предполагается, что в Москве центр заработает в течении месяца.
Сергей Лебедев 2024-06-24 23:45:30
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве откроется военно-социальный центр для поддержки участников специальной операции. Об этом заявила заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева. Сегодня она приняла участие в работе форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии».

По словам Анны Цивилевой, в столице центр заработает в течении месяца. В дальнейшем офисы откроются и в других городах России.

«Это система одного окна со своей цифровой платформой, цифровой системой, чтобы нам максимально быстро, оперативно отслеживать все те меры социальной поддержки, которые положены государством для этих ребят», - отметила замминистра обороны. 

Центр должен помочь участникам специальной операции в восстановлении. Большее внимание уделят медицинской помощи, в том числе качественному протезированию. Также военным с ограниченными возможностями планируется выдавать автомобили с ручным управлением.

Напомним, ранее Анна Цивилева во время визита на Дальний Восток заявила, что гражданские больницы и поликлиники должны подключиться к оказанию помощи участникам спецоперации наравне с профильными военными госпиталями.

#Минобороны России #РФ #МО РФ #Центр #Замминистра обороны #Анна Цивилева #Надежда на технологии
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