Один из боевиков в Дагестане участвовал в бунте в аэропорту Махачкалы

Один из убитых боевиков участвовал в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Сергея Меликова, который выступил на встрече с представителями институтов гражданского общества.

Тогда 29 октября жители Дагестана на взлетно-посадочную полосу после того, как прибыл рейс из Тель-Авива. Сообщалось, что бунтовщики, предположительно, искали граждан Израиля.

В результате теракта в Дагестане, который произошел 23 июня, погибли 22 человека, из них пятеро мирных жителей, сообщил глава республики.

По словам Меликова, 21 человек погиб в ходе террористических атак, один полицейский скончался на следующий день в результате тяжелых ранений.

Глава республики заявил, что видит в террористическом акте роль врагов России. Он отметил, что западным инструкторам было необязательно находиться в самом Дагестане, они могли использовать социальные сети.

Ранее организатором терактов в Дагестане назвали сына бывшего чиновника Магомеда Омарова.