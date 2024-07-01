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На Дмитрия Гордона* завели уголовное дело за призывы убить Путина

В видеоматериалах, которые выкладывал украинский журналист на своем YouTube-канале, содержатся призывы к развязыванию гражданской войны в РФ.
Игнат Далакян 2024-07-01 15:27:16
© Фото: Hennadii Minchenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

На украинского журналиста Дмитрия Гордона* (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) завели уголовное дело за призывы убить президентов Российской Федерации и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом стало известно из зала 2-го Западного окружного военного суда, где проходит заочный процесс над иноагентом.

«У Гордона*, испытывающего ненависть к действующему президенту РФ и крайне негативно оценивающему СВО, возник умысел на призывы к устранению российского президента», - приводит ТАСС текст обвинительного заключения.

В нем также говорится, что Гордон* выложил на своем YouTube-канале заявление с призывом к устранению российского президента из мести за государственную или общественную деятельность. По словам прокурора, в видеоматериале есть и призывы к развязыванию гражданской войны в России.

Ранее в Генеральной прокуратуре РФ заявили, что суд Москвы заочно рассмотрит уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона*. Он обвиняется по четырем статьям УК РФ.

* Дмитрий Гордон - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 

#в стране и мире #журналист #Уголовное дело #иноагент
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