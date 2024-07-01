В МВД рассказали о новой системе блокировки мошеннических переводов

Новая система блокировки подозрительных операций банками без согласия клиента заработает в ближайшее время в России. Базу данных Банка России о мошеннических действиях пополняют сотрудники правоохранительных органов, рассказал в беседе со «Звездой» начальник 2-го отдела организации расследования дистанционных хищений Управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России Ильнур Якупов.

По словам Якупова, с помощью специального программного комплекса правоохранители получают сведения о всех случаях телефонного мошенничества, совершенных в РФ. Система блокировки анализирует типичное поведение пользователя, и сравнивает его с прошлыми транзакциями. В случае возникновения подозрений операцию заблокируют.

«В финансовых организациях сейчас уже существует система, чтобы распознать, действительно ли вы переводите деньги родственнику или знакомому», - отметил Якупов.

Он также рассказал об основных уловках телефонных мошенников, и как защитить себя. При звонках они стремятся вывести жертву из зоны комфорта, чтобы та растерялась и не смогла вовремя среагировать.

«К примеру: ваш родственник якобы попал в беду, ДТП. Необходимо срочно внести деньги, чтобы ему помочь. Вторая типичная схема - инвестиционная деятельность, только сейчас и только для вас существует какое-то предложение, и внеся деньги вы получите колоссальную прибыль. Или гадалки, которые прямо сейчас вам помогут. Все это объединяет одно - социальная инженерия. Злоумышленники выводят потерпевшего из зоны психологического комфорта. Далее придумывается проблема и легкий путь ее решения. В результате жертва теряет все свои денежные средства», - пояснил Якупов.

Для того, чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать простые правила. Если номер звонящего кажется подозрительным, необходимо незамедлительно прекратить разговор. Если мошенник упомянул название какой-либо компании, следует перезвонить по номерам, указанным на ее официальном сайте, и уточнить информацию.

«Посоветуйтесь с родственниками, знакомыми - вам никто не может запретить это делать. Никогда на устанавливайте на свои гаджеты программы по указанию звонящего. Ни в коем случае не сообщайте коды из СМС, данные банковских карт и счетов. В кредитных учреждениях эта информация присутствует. Помните - сотрудники кредитных организаций, операторов связи, правоохранительных органов не созваниваются с помощью мессенджеров. Они не просят снимать денежные средства, участвовать в какой-то операции по поимке мошенников. Это все происходит только при личном контакте», - заявил Якупов.

Если же мошенникам удалось похитить денежные средства, нельзя пытаться упрашивать их вернуть похищенное. Преступники могут начать требовать от жертвы новую сумму денег или совершить противоправное действие.

«Если до вас дошла информация, что у вас похитили денежные средства, вы идете в ближайшее отделение полиции, пишете соответствующее заявление. Также вы вправе обратиться в кредитную организацию, в том числе с помощью телефона, и сообщить о произошедшем. В настоящий момент кредитные сообщества ориентированы на то, чтобы блокировать такие операции - для того, чтобы перевести деньги на счета необходимо время. Это время нужно не упустить», - рассказал Якупов.

Ранее эксперт в области кибербезопасности Игорь Бедеров рассказал «Звезде», что большинство телефонных мошенников находятся в сопредельных с Россией странах. Это объясняется тем, что для эффективной «работы» они должны не только говорить на русском языке, но и понимать менталитет своих жертв. Для этих целей мошенники арендуют квартиры, размещая в них аппаратно-программные комплексы, агрегирующие в себе от 200 до 400 сим-карт, которые позволяют подменять телефонные номера.