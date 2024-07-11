В Донецке на территорию больницы №11 в Пролетарском районе упала ракета из американской РСЗО HIMARS. Снаряд не разорвался, разминировать его пришлось сотрудникам МЧС. Территорию на время работ оцепили.

В результате инцидента пострадавших граждан и объектов инфраструктуры нет. По информации РИА Новости, снаряд сбила система ПВО.

Ранее из-за падения ракеты повреждения получила детская больница в Киеве. Минобороны России утверждает, что это была украинская зенитная ракета. Однако в Соединенных Штатах лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боеприпас оказался украинской ракетой ПВО.