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В Донецке неразорвавшаяся ракета HIMARS упала на территории больницы

Сотрудники МЧС разминировали снаряд, никто не пострадал.
Ирина Егорова 2024-07-11 04:21:55
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

В Донецке на территорию больницы №11 в Пролетарском районе упала ракета из американской РСЗО HIMARS. Снаряд не разорвался, разминировать его пришлось сотрудникам МЧС. Территорию на время работ оцепили.

В результате инцидента пострадавших граждан и объектов инфраструктуры нет. По информации РИА Новости, снаряд сбила система ПВО.

Ранее из-за падения ракеты повреждения получила детская больница в Киеве. Минобороны России утверждает, что это была украинская зенитная ракета. Однако в Соединенных Штатах лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боеприпас оказался украинской ракетой ПВО.

#Донецк #разминирование #ракета #больница #МЧС России #снаряд #РСЗО HIMARS
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