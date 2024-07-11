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Метеоролог Позднякова предупредила москвичей о смене погоды в выходные

В предстоящие выходные не исключены кратковременные дожди как днем, так и ночью.
Ирина Егорова 2024-07-11 03:07:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Жара в столице продержится как минимум до конца недели, а потом произойдет смена антициклонов отметила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«В субботу и воскресенье возможен кратковременный дождь от небольшого в ночные часы до умеренного в послеполуденные. Ночи будут довольно теплые, минимальная температура в Москве – 17–19 градусов. Дневная температура в субботу в городе – 29–31 градус, в воскресенье за счет первой половины дня воздух прогреется где-то до 30–32 градусов», – цитирует слова метеоролога радио Sputnik.

Во второй половине июля и в августе, по ее словам, не исключены грозы. Позднякова дала прогноз погоды на август.

«Предварительно Гидрометцентр обещает, что погода будет в пределах климатической нормы. Но в августе даже при нормальном течении процессов не исключено в отдельные дни повышение температуры до 30 градусов», - отметила специалист.

Ранее МЧС выпустило предупреждение о предстоящей жаре в столице. По прогнозам синоптиков, воздух в городе прогреется до 31-32 градусов, ночью будут тоже теплые - ожидается от 19 до 21 градусов выше нуля.  В МЧС порекомендовали в жаркие дни избегать перегрева на солнце, использовать головные уборы и одежду светлых тонов. Также спасатели напомнили о требованиях пожарной безопасности.

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