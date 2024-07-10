МЧС выпустило экстренное предупреждение о жаре до 31 градуса в Москве

Днем 11 и 12 июля в Москве ожидается сильная жара - до 31 градуса, сообщили в столичном ГУ МЧС России. Министерство выпустило экстренное предупреждение.

Жару прогнозирует Гидрометцентр России. По данным на сайте Росгидромета, жара до 32 градусов ожидается в столичном регионе также в субботу и воскресенье, 13 и 14 июля. Ночные температуры в эти дни вновь поднимутся до 19 - 21 градуса.

В МЧС порекомендовали в жаркие дни избегать перегрева на солнце, использовать головные уборы и одежду светлых тонов. Кроме того, спасатели напомнили о требованиях пожарной безопасности.