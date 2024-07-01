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Российские войска освободили Новопокровское на территории ДНР

Населенный пункт в результате активных действий взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».
2024-07-01 13:30:11
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Подразделения из состава группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новопокровское на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России. 

Кроме этого, подразделения группировки улучшили свое тактическое положение. 

Также группировка за сутки нанесла огневое поражение формированиям шести украинских бригад - 24-й, 31-й, 110-й, 118-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны. Это произошло в районах населенных пунктов Торецк, Евгеновка, Новгородское, Тимофеевка, Сокол и Прогресс на территории ДНР. 

Сообщается о пяти неудачных украинских контратаках - все они были отражены. В них участвовали штурмовые группы 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой, а также 23-й, 41-й и 47-й механизированных бригад ВСУ.

В зоне ответственности группировки «Центр» за сутки противник потерял до 405 боевиков, боевую машину пехоты Bradley и бронеавтомобиль MaxxPro, семь автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б» и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Еще российское оборонное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Степная Новоселовка в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #Донбасс #освобождение #Новопокровское
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