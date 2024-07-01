Российские войска освободили населенный пункт Степовая Новоселовка в Харьковской области. Об этом сообщает МО РФ.

«Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в ЛНР и ДНР. Суточные потери украинской стороны в данном районе составили до 475 человек.

Помимо живой силы, противник лишился бронетранспортера М113, РСЗО «Град», двух буксируемых гаубиц М777, буксируемого орудия «Мста-Б», САУ «Гвоздика», буксируемого орудия Д-30. Также уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится, что ВС РФ заняли Новопокровское и улучшили тактическое положение. Населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.