В РФ ввели уголовную ответственность за халатность в защите объектов

В России с 1 июля в силу вступил закон, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение норм антитеррористической защиты объектов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно законопроекту, уголовная ответственность наступает в том случае, если ранее обвиняемый подвергался административному наказанию по нарушению требований к антитеррористической защищенности территорий. При этом уточняется, что наказание по УК РФ будет применяться, если виновный не менее двух раз в течение 180 дней привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения.

Виновный может быть приговорен к трем годам тюрьмы и штрафу до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за полгода, если ущерб от повреждений составит более одного миллиона рублей.

А если в результате неосторожности погибли несколько человек, срок тюремного заключения может увеличиться до семи лет.

Ранее сообщалось, что в Госдуме выступили с предложением ввести уголовную ответственность за дипфейки.