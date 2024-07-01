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В РФ ввели уголовную ответственность за халатность в защите объектов

Уточняется, что закон будет применяться в отношении тех, кто ранее преследовался по административной ответственности в совершении данных правонарушений.
Глеб Владовский 2024-07-01 01:27:24
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

В России с 1 июля в силу вступил закон, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение норм антитеррористической защиты объектов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно законопроекту, уголовная ответственность наступает в том случае, если ранее обвиняемый подвергался административному наказанию по нарушению требований к антитеррористической защищенности территорий. При этом уточняется, что наказание по УК РФ будет применяться, если виновный не менее двух раз в течение 180 дней привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения.

Виновный может быть приговорен к трем годам тюрьмы и штрафу до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за полгода, если ущерб от повреждений составит более одного миллиона рублей. 

А если в результате неосторожности погибли несколько человек, срок тюремного заключения может увеличиться до семи лет.

Ранее сообщалось, что в Госдуме выступили с предложением ввести уголовную ответственность за дипфейки.

#в стране и мире #УК РФ #нарушение требований #антитеррористическая проверка
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