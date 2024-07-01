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Кремль заявил, что РФ вряд ли анонсирует, где разместит новые ракеты

О возобновлении производства ракет средней и малой дальности заявил президент России Путин в пятницу на совещании Совбеза.
Тимур Шерзад 2024-07-01 12:22:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ вряд ли анонсирует, где разместит ракеты средней и меньшей дальности. О возобновлении производства таких ракет в пятницу на заседании Совбеза России заявил президент РФ Владимир Путин. 

«Вряд ли такая информация будет как-то анонсироваться, все-таки это весьма чувствительная сфера, связанная с обороной и безопасностью», - сказал Песков журналистам. 

Песков добавил, что в то же время президент России поднимает тему ракет, и какая-то информация по мере того, как будет проходить процесс, все же будет доступна. 

Напомним, в 2019 году США под надуманным, как отметил Путин, предлогом вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и объявили, что займутся производством таких систем. 

Россия тогда в одностороннем порядке обязалась не производить и не размещать эти комплексы, пока Соединенные Штаты не будут размещать эти ракеты в каком-то из регионов мира. 

Но недавно было объявлено, что американцы эти ракеты привозили в Данию на учения, а также на Филиппины. При этом, по словам Путина, неясно, были ли вывезены оттуда эти ракеты или нет. 

#производство #ракеты #Владимир Путин #Дмитрий Песков #размещение
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