Кремль заявил, что РФ вряд ли анонсирует, где разместит новые ракеты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ вряд ли анонсирует, где разместит ракеты средней и меньшей дальности. О возобновлении производства таких ракет в пятницу на заседании Совбеза России заявил президент РФ Владимир Путин.

«Вряд ли такая информация будет как-то анонсироваться, все-таки это весьма чувствительная сфера, связанная с обороной и безопасностью», - сказал Песков журналистам.

Песков добавил, что в то же время президент России поднимает тему ракет, и какая-то информация по мере того, как будет проходить процесс, все же будет доступна.

Напомним, в 2019 году США под надуманным, как отметил Путин, предлогом вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и объявили, что займутся производством таких систем.

Россия тогда в одностороннем порядке обязалась не производить и не размещать эти комплексы, пока Соединенные Штаты не будут размещать эти ракеты в каком-то из регионов мира.

Но недавно было объявлено, что американцы эти ракеты привозили в Данию на учения, а также на Филиппины. При этом, по словам Путина, неясно, были ли вывезены оттуда эти ракеты или нет.