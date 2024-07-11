Семь жителей Шебекино ранены после удара ВСУ

Сегодня в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны украинских боевиков пострадали семь местных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков, пишет «360».

По словам губернатора, двух раненых женщин доставили в больницу. Одна из них получила осколочные ранения бедра и голени, а вторая - закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения лица, руки и грудной клетки.

«Третьей пострадавшей медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации отказалась. Еще четверо раненых самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ», - заявил Вячеслав Гладков.

Напомним, ранее украинский дрон атаковал легковушку в селе Ржевка под Шебекино. В результате удара погиб мужчина.