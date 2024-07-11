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ФСБ показала, как террорист готовился к поджогу церкви в Адыгее

Боевик планировал нападение на православный храм в Майкопе и убийство священников и охранников.
Андрей Аркадьев 2024-07-11 18:27:02
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

Федеральная служба безопасности России предоставила кадры задержания боевика, который готовил нападение на православный храм в Майкопе.

На записи видно, как подозреваемый выходит из здания, затем на заправке заливает бензин в пластиковые бутылки. Показано, как силовики валят его на землю и надевают наручники. Задержанный признается на камеру, что хотел пролезть через забор и совершить теракт.

Ранее сообщалось, что боевик планировал поджечь храм в Майкопе и убить священников и охранников, после чего покинуть Россию. Также он собирался записать происходящее на видео и выложить в Сеть.

У преступника нашли зажигательные устройства, запрещенные террористические материалы и нож. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 205 («Террористический акт») УК России.

На прошлой неделе сообщалось, что троих задержанных за подготовку теракта в Дагестане арестовали. Напомним, в конце июня боевики атаковали синагогу и православный храм, а также обстреляли пост ДПС. Жертвами атаки стали 22 человека, более 20 человек пострадали.

#Теракт #ФСБ #боевик
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