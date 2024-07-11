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В Адыгее пресечена террористическая атака на православный храм

У преступника нашли запрещенные террористические материалы, нож и части зажигательного устройства.
Андрей Аркадьев 2024-07-11 14:22:08
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Адыгее сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовился в республике выходцем одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Боевик планировал нападение на православный храм в Майкопе и убийство священников и охранников. Он также хотел поджечь культовое сооружение, после чего собирался покинуть Россию. У преступника нашли зажигательные устройства, запрещенные террористические материалы и нож.

На прошлой неделе сообщалось, что троих задержанных за подготовку теракта в Дагестане арестовали. Серия вооруженных нападений произошла в Республике 23 июня. Боевики атаковали синагогу и православный храм, а также обстреляли пост ДПС.

Жертвами атаки стали 22 человека, включая 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Пять боевиков удалось ликвидировать.

#Теракт #ФСБ #Адыгея #православный храм
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