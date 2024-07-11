Подольских погорельцев на время разместят в ближайших гостиницах

Жители горящего в подмосковном Подольске многоквартирного дома не смогут вернуться в него в ближайшее время. Об этом «Звезде» рассказал один из волонтеров, занимающийся размещением погорельцев.

Пострадавших жильцов разместят в гостиницах. В настоящее время дом обесточен, пожарные продолжают его тушение, отметил он.

«Предполагается размещение, скорее всего, в гостинице округа. Возможно, в других местах пребывания. Однозначно будет расселен весь дом, так как нет электричества, ничего. Сегодня никто туда не вернется, и до конца вечера или поздней ночи будут его тушить, а то и до утра», - рассказал волонтер.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 935 квадратных метров.

Сейчас территория места происшествия оцеплена, работают пожарные расчеты. Для помощи в тушении огня вызваны дополнительные силы из Москвы.