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Подольских погорельцев на время разместят в ближайших гостиницах

Пожар в многоэтажке в подмосковном Подольске локализован на площади в 935 квадратных метров.
Ян Брацкий 2024-07-11 17:06:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жители горящего в подмосковном Подольске многоквартирного дома не смогут вернуться в него в ближайшее время. Об этом «Звезде» рассказал один из волонтеров, занимающийся размещением погорельцев.

Пострадавших жильцов разместят в гостиницах. В настоящее время дом обесточен, пожарные продолжают его тушение, отметил он.

«Предполагается размещение, скорее всего, в гостинице округа. Возможно, в других местах пребывания. Однозначно будет расселен весь дом, так как нет электричества, ничего. Сегодня никто туда не вернется, и до конца вечера или поздней ночи будут его тушить, а то и до утра», - рассказал волонтер.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 935 квадратных метров.

Сейчас территория места происшествия оцеплена, работают пожарные расчеты. Для помощи в тушении огня вызваны дополнительные силы из Москвы.

#пожар #Московская область #эвакуация #наш эксклюзив #волонтеры #Подольск
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