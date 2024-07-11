МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Для тушения многоэтажки в Подольске запросили подкрепление из Москвы

Обошлось без пострадавших, всех жителей эвакуировали.
Анна Назайкина 2024-07-11 15:18:13
© Фото: moscowtop, Telegram © Видео: moscowtop, Telegram

На тушение жилого многоквартирного дома в Подольске вызвали подкрепление из Москвы, сообщил источник «Звезды» в экстренных службах. Огонь охватил всю крышу, а также частично верхние этажи.

Пожар произошел на улице Веллинга. На кадрах, снятых местными жителями, видно, как горят верхние этажи здания. Сейчас на месте работают пожарные. При необходимости будут привлечены дополнительные расчеты.

Как пишет глава города Григорий Артамонов в своем Telegram-канале, всех жителей эвакуировали, обошлось без пострадавших.

Региональный главк МЧС сообщает, что в настоящий момент площадь возгорания составляет 500 «квадратов».

#пожар #Московская область #Тушение #Жилой дом #наш эксклюзив #Подольск
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 