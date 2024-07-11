Для тушения многоэтажки в Подольске запросили подкрепление из Москвы

На тушение жилого многоквартирного дома в Подольске вызвали подкрепление из Москвы, сообщил источник «Звезды» в экстренных службах. Огонь охватил всю крышу, а также частично верхние этажи.

Пожар произошел на улице Веллинга. На кадрах, снятых местными жителями, видно, как горят верхние этажи здания. Сейчас на месте работают пожарные. При необходимости будут привлечены дополнительные расчеты.

Как пишет глава города Григорий Артамонов в своем Telegram-канале, всех жителей эвакуировали, обошлось без пострадавших.

Региональный главк МЧС сообщает, что в настоящий момент площадь возгорания составляет 500 «квадратов».