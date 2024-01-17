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В ЦБ предупредили, что мошенники научились подделывать голоса родных жертвы

С помощью специальных программ мошенники воспроизводят голоса родных потенциальной жертвы.
Никита Черненко 2024-01-17 08:12:01
© Фото: Lino Mirgeler, dpa, Globallookpress

Преступники могут попытаться украсть деньги со счетов россиян, притворившись их родными и близкими. О новом способе мошенничества рассказали специалисты Центробанка России.

Как объяснили эксперты, телефонные мошенники получают информацию о близком круге общения в социальных сетях жертвы. После этого злоумышленники звонят жертве, подделывая голоса их знакомых при помощи специальных программ.

«Следует избегать выполнения финансовых операций по требованию людей, которые связываются с вами по телефону», - порекомендовали в ЦБ РФ.

Ранее в Центробанке рассказали, какие фразы пользуются популярностью у телефонных мошенников, пытающихся украсть деньги у людей. В регуляторе отметили, что преступники часто представляются сотрудниками банковских структур и правоохранительных ведомств, и предупредили, что настоящие работники Банка России никогда не звонят и не пишут клиентам с целью совершения банковских операций.

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