«Гиацинт-С» замаскировали под сарай, чтобы обмануть боевиков

Артиллеристы группировки «Центр» прибегают к хитростям и уловкам, чтобы противнику было сложнее заметить их самоходную артиллерийскую обстановку «Гиацинт-С».

Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев сообщил, что артиллеристы называют свою 152-миллиметровую самоходку «Голиафом» - все из-за впечатляющих размеров САУ.

«Скрыть гиганта от вражеских птичек помогает смекалка - по периметру огневой позиции соорудили деревянные стены. Крыша - из досок и шифера, укрытая маскетью. С виду старый сарай. Но лишь на первый взгляд», - прокомментировал корреспондент.

Работая по украинским боевикам из такого импровизированного укрытия, «Гиацинт-С» надежно укрыт от вражеских глаз. Если не знать, где находится самоходная артиллерийская установка, найти ее будет очень непросто.

Ранее артиллеристы рассказали подробности освобождения Яснобродовки на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.