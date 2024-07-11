Собянин открыл мост у памятника Петру I с 36-метровой лавкой

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл пешеходный мост между Балчугом и Крымской набережной у памятника Петру I.

Один из участников встречи заявил, что экскурсоводы давно мечтали соединить эти две важные точки.

«Я когда здесь был, подумал, почему бы мостик здесь не построить. Такая хорошая была бы связка. Мостик сам по себе тоже уникальный», - ответил градоначальник.

Визуально мост напоминает изящно изогнутую металлическую балку, его длина составляет 58 метров, 36 из них занимает скамейка, с которой откроется живописный вид.

Мост сделает ближе знаковые объекты острова Балчуг, в том числе памятник Петру I. Теперь путь от «Музеона» до «Красного Октября» будет занимать на 10 минут меньше и станет значительно комфортнее.

Накануне мэр города сообщил о начале масштабной реконструкции на Пушкинской набережной Парка Горького. По мнению Собянина, она выглядела как «полоса асфальта» и не соответствовала столичным подходам.