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Собянин начал реконструкцию на набережной Парка Горького

Обновленная набережная станет одним из самых популярнейших мест среди жителей города, считает мэр.
Анна Назайкина 2024-07-10 15:51:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Центральная часть Парка Горького в Москве требует нового взгляда, нового подхода и обновления. Такое мнение в беседе с журналистами выразил мэр столицы Сергей Собянин.

«Особенно это касается Пушкинской набережной, которая в настоящее время из себя представляет просто большую полосу асфальта. Конечно, это уже не соответствует нашим подходам», - сказал он.

В парке «затеяна» крупная реконструкция, к которой шли несколько лет, отметил градоначальник. Он выразил уверенность в том, что преображенная набережная станет одним из самых любимых мест для москвичей.

«Комфортная, уютная, насыщенная самыми разнообразными активностями... Парк Горького получит второе дыхание и будет еще более популярным», - добавил Собянин.

Работы ведутся активно. Предполагается, что завершить реконструкцию удастся до конца года. Впоследствии переделка ждет другие части парка. В частности, речь идет об обновлении прудов и тропинок.

#Москва #Реконструкция #Сергей Собянин #мэр #набережная #парк горького
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