В МЧС показали, как самолет-амфибия Бе-200 тушит пожары в Якутии

К тушению лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) привлекли авиацию МЧС России, самолет-амфибия Бе-200 провел работу в Алданском районе. Всего в республике действуют до 139 природных пожаров, сообщили в МЧС РФ по региону.

«На тушении задействовано свыше 1 800 человек и 134 единицы техники... Авиация МЧС России была задействована в Олекминском районе, на кромке пожаров слито 60 тонн воды. Сегодня задействовано воздушное судно Бе-200 в Алданском районе», - сказали в пресс-службе министерства.

Пожары распространяются на все большую территорию из-за высокой пожарной опасности и отсутствия осадков в районе, добавили в ведомстве.

В настоящее время задымленность остается в 48 населенных пунктах, местные жители жалуются на смог и запах гари на улицах, дым от пожаров распространяется далее в Иркутскую область. По данным МЧС, случаев отравления продуктами горения и угарным газом зафиксировано не было.

Напомним, из-за ситуации с пожарами в Якутии в начале июля был введен режим ЧС федерального масштаба.