Для участников СВО создадут приложение с юридическими консультациями

В России планируют создать мобильное приложение для участников специальной операции и членов их семей. С помощью его можно будет быстро получить необходимую юридическую консультацию.

Сейчас проект находится в разработке у Министерства обороны и Минцифры России. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Вместе с Минюстом готовы подключиться к этой работе», - добавила она.

Напомним, недавно в Москве открыли первый военно-социальный центр, работающий в режиме одного окна. Военнослужащие смогут получить там административные, информационные, страховые и финансовые услуги.

Филиалы военно-социального центра откроются во всех военных округах страны - в Ленинградском, Южном, Центральном, Восточном и Московском.