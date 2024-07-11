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Для участников СВО создадут приложение с юридическими консультациями

Сейчас проект находится в разработке у Минобороны и Минцифры.
Сергей Лебедев 2024-07-11 12:40:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В России планируют создать мобильное приложение для участников специальной операции и членов их семей. С помощью его можно будет быстро получить необходимую юридическую консультацию.

Сейчас проект находится в разработке у Министерства обороны и Минцифры России. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Вместе с Минюстом готовы подключиться к этой работе», - добавила она.

Напомним, недавно в Москве открыли первый военно-социальный центр, работающий в режиме одного окна. Военнослужащие смогут получить там административные, информационные, страховые и финансовые услуги.

Филиалы военно-социального центра откроются во всех военных округах страны - в Ленинградском, Южном, Центральном, Восточном и Московском.

#Минобороны #армия #помощь #приложение #минцифры #Татьяна Москалькова #СВО
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