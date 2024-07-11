ВСУ атаковали дронами автомобили под Шебекино, один человек погиб

Украинские военные атаковали беспилотниками населенный пункт Ржевка под Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Украинские дроны атаковали легковушку. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте еще до того, как приехала скорая, пишет RT.

«Самые глубокие и искренние соболезнования всем родным и близким погибшего», - написал глава региона.

Кроме того, целью вражеского FPV-дрона стала еще одна машина, пострадали три человека. Двое из них получили осколочные ранения, у еще одного баротравма и ушиб поясницы.

В настоящий момент все пострадавшие получают помощь медиков. Двое - в городской больнице №2 в Белгороде, еще один - в Шебекинской ЦРБ.