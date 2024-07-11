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Кровля цеха в Химках рухнула на площади 1000 «квадратов» из-за пожара

К настоящему моменту возгорание удалось локализовать. Данных о пострадавших не поступало.
Анна Назайкина Александр Орлов 2024-07-11 11:31:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В подмосковных Химках при пожаре обрушилась кровля цеха по производству керамических плит. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» с места.

Как рассказали в экстренных службах, площадь обрушения составила 1000 «квадратов».

По последним данным, площадь возгорания выросла до 3000 «квадратов», изначально она составляла 80 «квадратов». Огонь удалось локализовать.

В настоящий момент к тушению привлечены 97 специалистов, используется 33 единицы техники. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

#пожар #Подмосковье #обрушение #Московская область #Возгорание #цех #Химки #кровля
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