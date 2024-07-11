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В Химках горит здание с газовыми баллонами на двух тысячах «квадратов»

По данным МЧС России, на площади 80 квадратных метров обрушилась кровля, информации о пострадавших не поступало.
Елизавета Кондрикова 2024-07-11 09:41:57
© Фото: mosoblproc, Telegram © Видео: tipkhimki, ВКонтакте

В подмосковных Химках загорелась крыша цеха по производству керамических плит, пожар распространился на площади в 2 000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

«Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся 30 газовых баллонов, 10 пожарные эвакуировали», - говорится в сообщении ведомства.

По данным Telegram-канала Baza, площадь пожара составляет 5 000 «квадратов». При этом есть угроза взрыва газовых баллонов, которые все еще находятся в здании.

К данному моменту возгорание удалось локализовать, обрушилась часть кровли на площади 80 квадратных метров. В тушении пожара участвуют более 50 человек и 18 единиц техники, уточнили в МЧС.

Столб густого черного дыма виден в том числе из Москвы.

#в стране и мире #пожар #Подмосковье #МЧС России #цех #Химки
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