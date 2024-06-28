Российские танкисты разгромили укрепления ВСУ на подступах к Угледару

Экипажи танков Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв» группировки войск «Восток» прямой наводкой уничтожают опорные пункты ВСУ на подступах к Угледару на Южно-Донецком направлении. Об этом пишет Министерство обороны РФ, сопроводив сообщение кадрами.

Танковый экипаж из Забайкалья давно действует в данном районе. Сейчас танкисты громят укрепления врага недалеко от города.

Т-80БВМ - современный российский основной боевой танк, является глубокой модернизацией танка Т-80БВ. Экипаж Т-80БВМ состоит из трех человек. В арсенал танка входят модернизированная 125-мм пушка и пулеметы. Оснащен стабилизатором вооружения, новейшими средствами связи и системой управления огнем.

Т-90М «Прорыв» - глубокая модернизация Т-90 с повышением эксплуатационных характеристик. Является одним из самых приспособленных к боевым действиям в современных реалиях, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты и современной высокоавтоматизированной системы управления огнем с различными прицелами.

Танк оснащен боевым башенным модулем с мощной 125-мм танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов, а также управляемой ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.