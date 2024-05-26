Первыми в современной войне в наступление идут не штурмовики и даже не бронетехника. К выходу готовится отряд военных инженеров. Их задача - проложить безопасные коридоры в обороне противника, чтобы пехота и танки смогли пройти минные поля. Сегодня у них было новое задание, на которое они согласились взять нашу группу. Это Харьковское направление, деревня Липцы. Почти на линии соприкосновения. Нужно проверить дорогу, на которой воздушная разведка обнаружила что то подозрительное. Работали парами. Один с металлоискателем - другой с автоматом, прикрывает и наблюдает за небом.

Минный шлагбаум - это противотанковые мины, закопанные на дороге, или как было в данном случае - просто уложенные на грунте.

Скорее всего, у группы диверсантов противника не было времени их маскировать. Расчет на то, что механик водитель танка или другой боевой машины просто не увидит их в смотровую щель.

Противопехотных мин на дороге не оказалось, и можно убирать противотанковые. Но нужно проверить, нет ли под ними других взрывных устройств, которые сдетонируют при попытке сдвинуть мины. Поэтому саперы без лишнего риска цепляют их специальным крюком - кошкой, - и обязательно на расстоянии.

Саперы проверили, что мины можно извлечь, и убирали их с дороги, чтобы они точно не представляли опасности. Они сгрузили противотанковые мины на обочину, где уже провели более подробную проверку. Мины перестали представлять опасность.

Проверяют обочины дороги, потому что мало ли что может быть. Съемочная группа на всякий случай залегла, и ожидала, когда скажут, что можно передвигаться спокойно и уже идти дальше.

Это как раз тот случай, когда торопиться нельзя. И уже через несколько минут нашли еще одну мину. На этот раз противопехотную. Ее обезвредить сложно - поэтому пришлось подрывать.

Уже после, в безопасном месте, поговорили с военными инженерами, - позывной Ведьма, - тот самый, что командовал группой на дороге, - рассказал о том, как все на этом направлении начиналось. Как они готовили масштабное наступление, проделывая проходы в минных полях.

«Работаем мы, когда солнце только начинает вставать, темнота начинает спадать, но света еще нет, чтобы "ночные птички" в теплаки нас не видели, а дневные нас не замечали. Шли, где надо разминировали, где надо закапывали рвы, и обеспечивали дорогу широкую для наших людей», - рассказал заместитель командира инженерно-саперного взвода с позывным Ведьма.

Задачу выполнили и смогли остаться незамеченными для противника. И это очень важная деталь, которая в том числе определила успех всей операции - противник просто не ждал появления наших военных на этом участке, сказал военный инженер с позывным Гранит.

С точки зрения военных инженеров ВСУ подготовились к обороне минимально - заминировали основные дороги, дамбы и мосты и другие важные объекты. Но вот почти во всем остальном оказались не готовы к испытанию на прочность.

«Широких прям таких масштабных минных полей мы не встречали. И те же самые "зубы дракона" у Украины было потрачено колоссальное количество денег. Ну, в общем, их деньги ушли впустую. Там были участки, где они были выставлены нормально, а были участки где откровенно забили. На этом направлении у них оборона посыпалась. Сейчас группировка "Север" выполняет задачу верховного главнокомандующего, создает буферную зону между Белгородом и Харьковом, чтобы уберечь мирных жителей от обстрелов», - рассказал командир инженерно-саперного взвода с позывным Старый.

Российские вооруженные силы и сейчас продолжают движение. В тесной связке работает авиация, пехота и бронетехника. Постоянно работают и артиллеристы группировки «Север». Все готово - ждут только координат и приказа.

Цель выявлена - взводный опорный пункт противника. Последние корректировки и можно открывать огонь.

Никаких стремительных рывков во время наступления. Но постоянное, планомерное давление по всей линии боевого соприкосновения. Сначала разведка, в том числе инженерная, потом артиллерийский огонь, отработает авиация, - и только после всего этого на штурм отправляется пехота и зачищает укрепления противника. Вооруженные силы Украины истощены и растянуты, не хватает ни техники, ни людей. И фронт начинает рассыпаться.

Вот пример, как только противник перебросил пехоту под Харьков, наши военные сразу же заняли населенный пункт Архангельское в ДНР. Также в Донецкой Народной Республике освобождена Клещеевка - важнейший транспортный узел, бои за который шли долгое время. Развивается наступление и в районе Часова Яра, российским подразделениям удалось форсировать канал Северский Донец и вклиниться в оборону ВСУ.

А в Плетеневке на Харьковском направлении, которую киевский режим использовал для обстрелов Белгорода, украинские военные попытались здесь укрепиться. Дома превратили в укрытия, наблюдательные пункты и огневые точки. Не помогло. Их выбили и отсюда. Также на этой неделе российские вооруженные силы взяли населенный пункт Старица и установили контроль над Берестовым.

Под Волчанск, а это очень важный объект в обороне ВСУ, наши военные уже перебросили тяжелую артиллерию - огнеметные системы «Солнцепек», которые выжигают укрепленные позиции. Бои идут и в самом городе, где все еще остаются люди. И здесь российские вооруженные силы проявляют настоящий героизм, вывозя мирных жителей в безопасное место.

Наступление в районе Харькова идет чуть больше двух недель. За это время достигнуты серьезные результаты, как тактические, так и стратегические. И это еще не подошли крупные силы. А значит что операция группировки «Север» далека от завершения. То есть самое главное - еще впереди.