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SHOT: трое европейцев нелегально проникли на территорию Байконура

Полицейские задержали бельгийца и двух граждан Нидерландов.
Сергей Лебедев 2024-07-11 10:57:34
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

В Казахстане в прошлый вторник трое иностранцев нелегально проникли на космодром Байконур. Бельгиец и двое граждан Нидерландов успели пробраться к монтажно-заправочному комплексу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что европейцев задержали полицейские, которые патрулировали территорию. В данный момент проверяется возможная причастность иностранцев к шпионажу.

Напомним, месяц назад двое граждан Франции пытались проникнуть на Байконур. По пути к космодрому один из них погиб от обезвоживания.

Туристы хотели добраться до объекта пешком через степь. Одному из мужчин стало плохо. Второй француз пытался самостоятельно помочь товарищу, но у него ничего не вышло.

#байконур #Казахстан #космодром #Задержание
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