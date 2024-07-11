SHOT: трое европейцев нелегально проникли на территорию Байконура

В Казахстане в прошлый вторник трое иностранцев нелегально проникли на космодром Байконур. Бельгиец и двое граждан Нидерландов успели пробраться к монтажно-заправочному комплексу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что европейцев задержали полицейские, которые патрулировали территорию. В данный момент проверяется возможная причастность иностранцев к шпионажу.

Напомним, месяц назад двое граждан Франции пытались проникнуть на Байконур. По пути к космодрому один из них погиб от обезвоживания.

Туристы хотели добраться до объекта пешком через степь. Одному из мужчин стало плохо. Второй француз пытался самостоятельно помочь товарищу, но у него ничего не вышло.