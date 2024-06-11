Француз погиб от обезвоживания при попытке попасть на Байконур

В Казахстане двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома Байконур. В пути один из них погиб от обезвоживания. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Отмечается, что туристы хотели добраться до объекта пешком через степь. Одному из мужчин стало плохо. Второй француз пытался самостоятельно помочь товарищу, но у него ничего не вышло.

«Пока он дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания», - говорится в публикации.

Отметим, Байконур уже давно является точкой притяжения для туристов-экстремалов. Так, например, в мае 2022 года в районе стартовой площадки №112 на Байконуре задержали гражданина Британии Бенджамина Рича и гражданку Белоруссии Алину Зелупу.