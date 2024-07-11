МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пленный украинец рассказал, что его сослуживцам было больше 50 лет

Сдавшийся в плен Валерий Андронюк также рассказал о слабых сооружениях для защиты украинских военных на передовой.
2024-07-11 11:40:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный военнослужащий ВСУ Валерий Андронюк рассказал о проведении массовой мобилизации с вызовом в военкоматы для обновления данных и проверки документов.

Все его сослуживцы в почтенном возрасте, многим больше 50 лет. Видеозапись с рассказом пленного публикует Министерство обороны РФ.

«У меня в отделении большинство - 50 +, мне тоже вот - 53-й год. Просто-напросто побрили - и все», - рассказал пленный.

Валерию выдали автомат, рассказали, как его обслуживать и отправили служить. Службу довелось нести сначала на постах по охране объектов полка, в гарнизонном карауле, а затем на передовой.

Пленный заявил о поверхностной подготовке мобилизованных и указал на плохое планирование боевых действий командованием ВСУ. Зачастую это слабые и недостаточно толстые перекрытия на блиндажах в один накат досок, засыпанных тонким слоем земли. Никакого инженерного оборудования района и необходимых фортификационных сооружений не было.

Андронюк рассказал о низком уровне морально-психологического состояния сослуживцев, и констатировал, что народ устал от боевых действий. Фактически никто не хочет воевать. Мобилизуют в основном сельских жителей, которые хотят вернуться домой и заниматься хозяйством. Дома Валерия ждет жена. Сын призывного возраста, но в настоящее время находится в Польше, где получает образование.

Другой пленный низко оценил подготовку в рядах ВСУ. Инструкторы ограничились тем, что научили разбирать автомат. Большую часть отведенного на учебу времени Владимир провел в нарядах, где поднимал и опускал шлагбаум на КПП.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #пленный #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 