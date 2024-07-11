Пленный украинец рассказал, что его сослуживцам было больше 50 лет

Пленный военнослужащий ВСУ Валерий Андронюк рассказал о проведении массовой мобилизации с вызовом в военкоматы для обновления данных и проверки документов.

Все его сослуживцы в почтенном возрасте, многим больше 50 лет. Видеозапись с рассказом пленного публикует Министерство обороны РФ.

«У меня в отделении большинство - 50 +, мне тоже вот - 53-й год. Просто-напросто побрили - и все», - рассказал пленный.

Валерию выдали автомат, рассказали, как его обслуживать и отправили служить. Службу довелось нести сначала на постах по охране объектов полка, в гарнизонном карауле, а затем на передовой.

Пленный заявил о поверхностной подготовке мобилизованных и указал на плохое планирование боевых действий командованием ВСУ. Зачастую это слабые и недостаточно толстые перекрытия на блиндажах в один накат досок, засыпанных тонким слоем земли. Никакого инженерного оборудования района и необходимых фортификационных сооружений не было.

Андронюк рассказал о низком уровне морально-психологического состояния сослуживцев, и констатировал, что народ устал от боевых действий. Фактически никто не хочет воевать. Мобилизуют в основном сельских жителей, которые хотят вернуться домой и заниматься хозяйством. Дома Валерия ждет жена. Сын призывного возраста, но в настоящее время находится в Польше, где получает образование.

Другой пленный низко оценил подготовку в рядах ВСУ. Инструкторы ограничились тем, что научили разбирать автомат. Большую часть отведенного на учебу времени Владимир провел в нарядах, где поднимал и опускал шлагбаум на КПП.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.