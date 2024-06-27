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Вертолетчики накрыли опорник врага объемно-детонирующими боеприпасами

Авиаудар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север».
2024-06-27 11:15:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российская армейская авиация группировки войск «Север» ликвидировала украинский взводный опорный пункт. Об этом сообщает МО РФ.

В ходе уничтожения укреплений неприятеля использовались объемно-детонирующие боеприпасы. Об этом заявил командир вертолета Ми-35М Александр. 

«Вылетели на место, отработали объемно-детонирующими боеприпасами, после этого выполнили противоракетный маневр и вернулись на базу», - заявил он. 

Он добавил, что, согласно докладу передового авиационного наводчика, все намеченные цели были успешно поражены. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что полет прошел в штатном режиме. 

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 группировки «Центр» поразили пехоту врага.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вертолеты #ми-35м #спецоперация #Группировка войск Север
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