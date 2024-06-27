Вертолетчики накрыли опорник врага объемно-детонирующими боеприпасами

Российская армейская авиация группировки войск «Север» ликвидировала украинский взводный опорный пункт. Об этом сообщает МО РФ.

В ходе уничтожения укреплений неприятеля использовались объемно-детонирующие боеприпасы. Об этом заявил командир вертолета Ми-35М Александр.

«Вылетели на место, отработали объемно-детонирующими боеприпасами, после этого выполнили противоракетный маневр и вернулись на базу», - заявил он.

Он добавил, что, согласно докладу передового авиационного наводчика, все намеченные цели были успешно поражены.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что полет прошел в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 группировки «Центр» поразили пехоту врага.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.