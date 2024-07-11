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В НАТО заявили о росте потенциала ПРО благодаря Aegis Ashore в Польше

Альянс намерен развивать потенциал ПВО и ПРО с упором на восточный фланг.
Владимир Рубанов 2024-07-11 00:26:24
© Фото: defense.gov

Страны НАТО будут развивать интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны с акцентом на восточный фланг альянса, говорится в декларации саммита стран-участников в Вашингтоне.

В документе отмечается увеличение потенциала ПВО и ПРО, в том числе благодаря развертыванию систем противоракетной обороны Aegis Ashore в Польше.

Блок намерен развивать ротационную модель ПВО и ПРО в евроатлантическом регионе. Альянс объявил об улучшении оперативных возможностей противоракетной обороны НАТО. Объект Aegis Ashore в польском Редзиково дополняет существующие базы в Румынии, Испании и Турции, говорится в документе.

Страны-участники намерены обеспечить защиту территории и сил европейских стран от «растущей угрозы, создаваемой распространением баллистических ракет», говорится в декларации.

Юбилейный саммит НАТО закрывается 11 июля в Вашингтоне. На нем, в частности, объявлено о поставке Киеву больше десятка дополнительных систем ПВО.

#ПРО #пво #Польша #испания #НАТО #Турция #Румыния #система ПРО Aegis Ashore
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