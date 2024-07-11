В НАТО заявили о росте потенциала ПРО благодаря Aegis Ashore в Польше

Страны НАТО будут развивать интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны с акцентом на восточный фланг альянса, говорится в декларации саммита стран-участников в Вашингтоне.
В документе отмечается увеличение потенциала ПВО и ПРО, в том числе благодаря развертыванию систем противоракетной обороны Aegis Ashore в Польше.
Блок намерен развивать ротационную модель ПВО и ПРО в евроатлантическом регионе. Альянс объявил об улучшении оперативных возможностей противоракетной обороны НАТО. Объект Aegis Ashore в польском Редзиково дополняет существующие базы в Румынии, Испании и Турции, говорится в документе.
Страны-участники намерены обеспечить защиту территории и сил европейских стран от «растущей угрозы, создаваемой распространением баллистических ракет», говорится в декларации.
Юбилейный саммит НАТО закрывается 11 июля в Вашингтоне. На нем, в частности, объявлено о поставке Киеву больше десятка дополнительных систем ПВО.
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