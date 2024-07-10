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ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленных военнослужащих МО

Служба сообщила о задержании россиянина 1994 года рождения, который через курьеров организовал доставку трех взрывных устройств.
Сергей Лебедев 2024-07-10 09:48:09
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

️Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракты в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Силовики задержали гражданина России 1994 года рождения. Он по заданию украинской разведки через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств.

Бомбы были завернуты в подарочную упаковку. Их террористы планировали доставить к местам проживания военнослужащих. 

Напомним, ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, подготовленный сотрудниками украинской разведки. По данным ведомства, операцией руководил лично глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов*.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #Минобороны России #Теракт #ФСБ #МО РФ #взрывчатка
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