ФСБ России предотвратила теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, подготовленный сотрудниками украинской разведки. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ, а также предоставили видеозапись.

В марте текущего года сотрудники украинских спецслужб связались с россиянином, проходящим военную службу на авианосце, и запугиванием и обещаниями выезда за границу попытались склонить к поджогу.

«Его заверяли, что сразу после получения видеозаписи с подтверждением поджога на крейсере он будет эвакуирован в Финляндию, а в подготовленном в приграничье тайнике уже находятся изготовленные для него документы и денежные средства», - уточнили в службе.

Однако офицер обратился в ФСБ, сотрудники службы провели оперативные мероприятия и инсценировали проведение теракта на «Адмирале Кузнецове», видеозапись направили предполагаемым сотрудникам разведки. После этого куратор, который назвал себя «Олегом», оборвал связь. В его отношении возбудили уголовное дело о склонении, вербовке или ином вовлечении лица в совершение преступления террористического характера.

По данным ФСБ, операцией руководил лично глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов*.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.