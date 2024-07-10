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ФСБ предотвратила теракт ГУР на авианосце «Адмирал Кузнецов»

По данным службы, операцией руководил лично начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов*.
Елизавета Кондрикова 2024-07-10 09:45:04
© Фото: Павел Львов, РИА Новости © Видео: ЦОС ФСБ России

ФСБ России предотвратила теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, подготовленный сотрудниками украинской разведки. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ, а также предоставили видеозапись.

В марте текущего года сотрудники украинских спецслужб связались с россиянином, проходящим военную службу на авианосце, и запугиванием и обещаниями выезда за границу попытались склонить к поджогу.

«Его заверяли, что сразу после получения видеозаписи с подтверждением поджога на крейсере он будет эвакуирован в Финляндию, а в подготовленном в приграничье тайнике уже находятся изготовленные для него документы и денежные средства», - уточнили в службе.

Однако офицер обратился в ФСБ, сотрудники службы провели оперативные мероприятия и инсценировали проведение теракта на «Адмирале Кузнецове», видеозапись направили предполагаемым сотрудникам разведки. После этого куратор, который назвал себя «Олегом», оборвал связь. В его отношении возбудили уголовное дело о склонении, вербовке или ином вовлечении лица в совершение преступления террористического характера.

По данным ФСБ, операцией руководил лично глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов*.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#авианосец #Мурманск #Теракт #ФСБ РФ #ГУР
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