Владевший «Крокус Сити Холлом» холдинг сменил ЧОП

Объекты холдинга, владевшего «Крокус Сити Холлом», в том числе и торговый центр, находящийся возле сгоревшего концертного зала, перешли под охрану другого ЧОПа. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что у предыдущей организации в конце апреля отозвали лицензию. При этом, по данным агентства, многие охранники просто перевелись из прежнего ЧОПа в новый.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в концертный зал ворвались четверо террористов. Они начали расстреливать людей и поджигать помещение. В результате трагедии погибли 145 человек. Еще более 500 получили ранения различной степени тяжести.

Директор ФСБ России Александр Бортников заявлял о более чем 20 задержанных, причастных к преступлению. В это число входят непосредственные исполнители и пособники теракта.