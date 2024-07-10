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Владевший «Крокус Сити Холлом» холдинг сменил ЧОП

У предыдущего охранного предприятия в апреле отозвали лицензию.
Сергей Лебедев 2024-07-10 07:48:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Объекты холдинга, владевшего «Крокус Сити Холлом», в том числе и торговый центр, находящийся возле сгоревшего концертного зала, перешли под охрану другого ЧОПа. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что у предыдущей организации в конце апреля отозвали лицензию. При этом, по данным агентства, многие охранники просто перевелись из прежнего ЧОПа в новый.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в концертный зал ворвались четверо террористов. Они начали расстреливать людей и поджигать помещение. В результате трагедии погибли 145 человек. Еще более 500 получили ранения различной степени тяжести.

Директор ФСБ России Александр Бортников заявлял о более чем 20 задержанных, причастных к преступлению. В это число входят непосредственные исполнители и пособники теракта.

#Подмосковье #Теракт #охрана #ЧОП #холдинг #Крокус сити холл
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