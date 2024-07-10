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В Хмельницкой области и городе Ровно прозвучали взрывы

В городе и области была объявлена воздушная тревога.
Елизавета Кондрикова 2024-07-10 06:25:24
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency Globallookpress

Взрывы прозвучали в украинском городе Ровно и в Хмельницкой области в ночь на среду 10 июля, там была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает «Зеркало недели».

Над территорией области работала система ПВО, пишет Life. По словам местных жителей, в Ровно после звуков взрывов было видно зарево, а в некоторых районах Ровненской области отмечали проблемы с электроснабжением.

Воздушная тревога звучала также в Житомирской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Накануне звук взрыва раздался в Одессе на фоне сирены воздушной тревоги. О последствиях не сообщалось.   

#Украина #взрывы #воздушная тревога #Ровно #Хмельницкая область
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