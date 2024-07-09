Мэр Одессы сообщил о взрыве в городе

Звук взрыва раздался в Одессе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Геннадий Труханов.

«В городе слышен взрыв», - говорится в сообщении.

Мэр сообщил о взрыве в Одессе в момент, когда в городе и области звучали сирены воздушной тревоги, пишет Sputnik.

Кроме того, местные жители опубликовали в социальных сетях кадры, на которых слышится звук взрыва, в небо поднимается столб дыма.

Судя по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, за сегодняшний день сирены в регионе сработали пять раз. В настоящий момент воздушная тревога отменена.