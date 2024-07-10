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США уберут гуманитарный пирс в Газе, который проработал меньше месяца

Пирс проработает несколько дней, за которые всю скопившуюся гумпомощь перенесут в безопасную зону, а затем его демонтируют.
Ирина Егорова 2024-07-10 05:31:17
© Фото: U.S. Central CommandKeystone Press Agency, Global Look Press

Временный плавучий пирс США для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа откроется на несколько дней, а потом будет демонтирован, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Детали операции пока прорабатываются, однако известно, что планируется переместить скопившуюся гуманитарную помощь в безопасную зону, а затем уничтожить причал. Вероятно, такое решение было принято из-за того, что   американские власти разочаровалась в его использовании.

Построенный американскими военными пирс для гуманитарных поставок на территорию анклава проработал около 10 дней, после чего был поврежден в результате шторма и непогоды. Стоимость проекта оценивалась примерно в 300 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что временный порт должен был увеличить поставки гуманитарной помощи палестинцам «на сотни дополнительных грузовиков в день». Причал в Средиземном море принимал большегрузные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными укрытиями. Пока его не было США сбрасывали провизию с воздуха.

#сша #сектор Газа #Демонтаж #пирс #причал #анклав
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