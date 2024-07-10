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Хуситы атаковали ракетами и дронами три судна Израиля и США

Военный представитель движения «Ансар Аллах» заявил, что попадание было прямым и точным.
Владимир Рубанов 2024-07-10 03:55:38
© Фото: Wang Shang XinHua, Global Look Press

Представители движения «Ансар Аллах» заявили, что атаковали за последние 24 часа три судна в Аденском заливе и Аравийском море. Эти суда принадлежат Израилю и США, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Хуситы нанесли удар несколькими крылатыми и баллистическими ракетами по американскому судну Maersk Sentosa. Военный представитель заявил, что попадание было прямым и точным. Кроме того, атаковано беспилотниками судно Marthopolis, которое «нарушило запрет на заход в порты оккупированной Палестины».

Помимо этого, дроны обстреляли израильское судно MSC Patnaree в Аденском заливе.

Контролирующие большую часть побережья Красного моря в Йемене хуситы атакуют любые связанные с Израилем суда в знак поддержки Палестины. С ноября прошлого года представители движения «Ансар Аллах» атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

#сша #Израиль #Йемен #Хуситы #аравийское море #аденский залив
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