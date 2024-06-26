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Хуситы ударили новой ракетой по контейнеровозу, принадлежащему Израилю

По словам военного представителя хуситов, новая баллистическая ракета способна поражать цели «точно и на больших расстояниях».
Елизавета Кондрикова 2024-06-26 02:50:54
© Фото: US Navy, via Globallookpress.com

Военные вооруженного йеменского движения «Ансар Алла» ударили «новой баллистической ракетой» по контейнеровозу MSC Sarah V в Аравийском море, сообщил военный представитель движения Яхъя Сариа.

«Операция осуществлена при помощи новой баллистической ракеты, поступившей на вооружение после успешного завершения опытных испытаний», - цитирует Life слова Сариа, сказанные им в эфире телеканала Al Masirah.

Он охарактеризовал новое вооружение йеменских хуситов, как способное поражать цели «точно и на больших расстояниях». По его словам, судно принадлежало Израилю. На данный момент никакого заявления пострадавшей стороны не выходило.

Напомним, на прошлой неделе хуситы также атаковали пять судов в израильском порту Хайфа в Средиземном море. Удары наносились при помощи беспилотников. Неизвестно, кому принадлежали атакованные суда.

#Израиль #баллистическая ракета #аравийское море #йеменские хуситы #Яхъя Сариа
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