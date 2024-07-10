Politico: Киев настаивает на отмене запрета на удары по РФ оружием США

Украина на саммите НАТО хочет добиться разрешения на использование оружия, поставляемого США для ударов по территории России, сообщает Politico. Поэтому Киев намерен усилить давление на администрацию президента США Джо Байдена.

В частности, по словам главного советника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, Украина будет просить разрешения в отношении тактических ракетных комплексов большой дальности для атак по РФ.

Также Киев ждет конкретной и полной информации об объеме экспортируемого вооружения и датах поставки, сказано в материале. Ермак посетовал на задержки уже одобренной Конгрессом США военной помощи.

Ранее Вашингтон разрешил Украине только точечные удары американским оружием по России в районах, граничащих с Харьковской областью. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. И только при условии, если со стороны РФ «вот-вот последует атака».