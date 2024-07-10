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Politico: Киев настаивает на отмене запрета на удары по РФ оружием США

Также Украина ждет конкретной и полной информации об объеме экспортируемого вооружения в рамках военной помощи и датах поставки.
Ирина Егорова 2024-07-10 03:29:03
© Фото: Attila HusejnowKeystone Press Agency, Globallookpress

Украина на саммите НАТО хочет добиться разрешения на использование оружия, поставляемого США для ударов по территории России, сообщает Politico. Поэтому Киев намерен усилить давление на администрацию президента США Джо Байдена.

В частности, по словам главного советника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, Украина будет просить разрешения в отношении тактических ракетных комплексов большой дальности для атак по РФ.

Также Киев ждет конкретной и полной информации об объеме экспортируемого вооружения и датах поставки, сказано в материале. Ермак посетовал на задержки уже одобренной Конгрессом США военной помощи.

Ранее Вашингтон разрешил Украине только точечные удары американским оружием по России в районах, граничащих с Харьковской областью. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. И только при условии, если со стороны РФ «вот-вот последует атака». 

#Украина #ВСУ #удары #давление #отмена #территория #оружие США
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