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Пропавшего более 20 лет назад альпиниста нашли в горах Перу

Тело, документы и снаряжение пропавшего 22 года назад туриста сохранились благодаря мерзлоте.
Ян Брацкий 2024-07-10 21:54:35
© Фото: Tino Plunert, ZB, Global Look Press

В горах Перу найдены останки пропавшего в 2002 году альпиниста. Об этом пишет издание Independent. Пропавший без вести 59-летний гражданин США Уильям Стэмпфл был найден на горе Уаскаран. В день трагедии 22 года назад с нее сошла лавина, пишет RT.

«Найденные тело Стэмпфла, одежда, альпинистское снаряжение и паспорт сохранились благодаря холоду», - говорится в сообщении.

В мае стало известно о трагической гибели бейсджампера из Красногорска. Он спрыгнул с горы Ликоран в Кабардино-Балкарии. Погода в день прыжка была плохая и друзья экстремала отказались прыгать.

Спортсмена нашли на дне глубокого ущелья, тело подняли и передали следственно-оперативной группе.

#Перу #лавина #горы #альпинист #вершина
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