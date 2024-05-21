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Опытный бейсджампер разбился насмерть в горах Кабардино-Балкарии

Знакомые спортсмена, которые были с ним во время прыжка, рассказали о плохих погодных условиях на месте трагедии.
Игнат Далакян 2024-05-21 18:47:40
© Фото: Pius Koller, imageBROKER, Globallookpress

Бейсджампер из Красногорска трагически погиб в Кабардино-Балкарии, спрыгнув с горы Ликоран. Об этом рассказали знакомые спортсмена.

Как передает «360» слова собеседника, вместе с Сергеем Бирюковым были еще несколько человек, однако они не стали рисковать из-за плохих погодных условий.

Один из спортсменов поделился, что команда состояла из пяти опытных парашютистов. Пока они добрались до вершины горы, где находится точка прыжка, погода сильно испортилась.

«Видимости практически никакой не было», - сказал спортсмен.

По словам собеседника телеканала, только Сергей решил совершить прыжок, хотя он всегда был ответственным человеком и сам давал наставления по технике безопасности.

Еще один друг погибшего отметил, что Сергей отговаривал своих товарищей от трюка.

«Самый безопасный прыжок - тот, который не состоялся», - сказал спортсмен.

В главке МЧС по Кабардино-Балкарии сообщили, что бейсджампера смогли обнаружить 20 мая внизу ущелья около 12.15. Тело подняли и передали следственно-оперативной группе. По факту случившегося следователи начали проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит все обстоятельства смерти мужчины.

#в стране и мире #Кабардино-Балкария #горы #бейсджампер #бейсджампинг #Ликоран
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