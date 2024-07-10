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Предполагаемого убийцу семьи ведущего BBC задержали на кладбище

Подозреваемый ранен, но полицейские не применяли оружие.
Владимир Рубанов 2024-07-10 21:45:58
© Фото: zenxv, Х

Предполагаемого убийцу жены и двух дочерей комментатора BBC Джона Ханта задержали, сообщает The Sun. Предполагается, что подозреваемый 26-летний Кайл Клиффорд встречался с одной из жертв, а потом застрелил трех женщин из арбалета.

Сегодня днем Клиффорда видели в кузове машины скорой помощи после того, как вооруженные полицейские и парамедики ворвались на кладбище в Энфилде на севере Лондона.

Полицейские сообщили, что подозреваемый ранен и нуждается в лечении, однако они не применяли оружие. Клиффорда доставили в Лондонскую королевскую больницу.

Прошлой ночью 61-летнюю жену спортивного комментатора BBC Кэрол Хант и их дочерей Луизу 25 лет и Ханну 28 лет нашли мертвыми в их доме в Буши, Хартфордшир. Под подозрение попал Клиффорд - он был в отношениях с Луизой, у них есть общие фото.

Полицейские сообщили, что в связи с этим расследованием больше никого не разыскивают.

Ранее появились кадры, на которых видно, как мужчина выходит из переулка рядом с домом жертв. Он был одет во все черное и нес нечто похожее на арбалет и сумку. Затем мужчина забрался в машину, которую потом нашли брошенной. Все это привело копов в Энфилд, где и нашли подозреваемого.

#Великобритания #лондон #BBC #полиция #Задержание #следствие #арбалет #тройное убийство
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