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Жену и двух дочерей комментатора BBC застрелили из арбалета в Лондоне

Полиция Лондона обратилась к жителям с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении подозреваемого.
Ян Брацкий 2024-07-10 18:16:22
© Фото: Martyn Wheatley, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Лондоне разыскивают предполагаемого убийцу жены и двух дочерей комментатора BBC Джона Ханта, сообщает The Times. По данным полиции, им может быть 26-летний Кайл Клиффорд.

Убийство произошло минувшей ночью в доме Ханта. Жену и двух его взрослых дочерей расстреляли из арбалета. Полиция просит сообщить любую информацию о местонахождении подозреваемого.

В связи с трагедией многие школы ввели ограничения. Детей не выпускают на игровые площадки, двери заперты.

Законодательство Великобритании не предусматривает обязательной лицензии на арбалет, однако его запрещено носить в общественных местах. С начала 2024 года в Лондоне произошло уже несколько инцидентов с применением арбалетов, отмечает издание.

#убийство #Великобритания #лондон #BBC #полиция #арбалет
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