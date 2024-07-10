Жену и двух дочерей комментатора BBC застрелили из арбалета в Лондоне

В Лондоне разыскивают предполагаемого убийцу жены и двух дочерей комментатора BBC Джона Ханта, сообщает The Times. По данным полиции, им может быть 26-летний Кайл Клиффорд.

Убийство произошло минувшей ночью в доме Ханта. Жену и двух его взрослых дочерей расстреляли из арбалета. Полиция просит сообщить любую информацию о местонахождении подозреваемого.

В связи с трагедией многие школы ввели ограничения. Детей не выпускают на игровые площадки, двери заперты.

Законодательство Великобритании не предусматривает обязательной лицензии на арбалет, однако его запрещено носить в общественных местах. С начала 2024 года в Лондоне произошло уже несколько инцидентов с применением арбалетов, отмечает издание.