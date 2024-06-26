Страны БРИКС приостановили прием новых членов в организацию. Это необходимо для того, чтобы разобраться с вновь прибывшими, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой.

«Подавляющим большинством голосов в "десятке" решено взять паузу с новыми членами, чтобы "переварить" вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза», - заявил Лавров.

Параллельно готовятся категории для стран-партнеров - «ступени» перед полноправным членством, уточнил глава российской дипломатии. Сергей Лавров пообещал продвигать белорусских друзей и других единомышленников в ряды организации, пишет «360».

Официальная Москва председательствует в БРИКС с 1 января 2024 года. Он ознаменовался приемом новых членов. Помимо постоянных участников в организацию теперь входят Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Саудовская Аравия.

Ранее стало известно, что почти 60 государств хотят присоединиться к БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического сотрудничества. Эти страны стремятся развивать партнерство в новых форматах многополярного мироустройства. В настоящий момент БРИКС, ШОС и ЕАЭС объединяют в себе почти 45% мировой экономики.