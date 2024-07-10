На Харьковском направлении наши войска нанесли удары по врагу в районе Волчанска и под Липцами. За сутки враг потерял около 270 человек, а также американскую гаубицу и бронеавтомобиль. С закрытых позиций точно бьют «Гиацинты».

Как гром среди ясного неба «Гиацинт-С» отрабатывает по позициям противника, который засел в окрестностях Волчанска. Затишье между выстрелами минимальное. Осколочно-фугасный снаряд отправляется в сторону опорного пункта украинских боевиков. За этой целью следили целый день. Воздушная разведка подтвердила большое скопление противника в этом квадрате.

Свою самоходную пушку расчет без преувеличений считает снайперской винтовкой среди артиллерийского вооружения. «Гиацинт» бьет точно и иногда без корректировки может поразить любую цель, даже движущуюся.

«При работе была цель на перекрестке. То есть это был опорный пункт. И получается, что в момент стрельбы там был пикап. Противник уходил от огня и мы попали в машину на ходу. Это был самый такой момент. Даже, ну как сказать, было радостно всему расчету, что мы можем», - рассказал командир орудия с позывным «Бурят».

Артиллерийский огонь нескольких расчетов не дает неприятелю поднять головы. Множество уничтоженных вражеских опорников и орудий тому подтверждение. Отвечать на выстрелы наших военнослужащих националисты стали куда реже.

«Мы себя чувствуем намного лучше, чем противник, потому что у нас очень большой подвоз боеприпасов. Я такое количество боеприпасов давно уже не видел. У противника заметно артиллерия стала работать меньше. Поначалу стягивалась, а сейчас стало заметно меньше артиллерии. Потому что так же мы работаем на контрбатарейную борьбу, другие подразделения тоже поражают противника», - сказал старший офицер батареи с позывным «Сатурн».

Уничтожение нашей артиллерии для ВСУ стало главной задачей. Наши бойцы научились маскировать орудие таким образом, что его невозможно отличить от какой-нибудь лесопосадки. К тому же грамотное использование местности и подбор позиции тоже играет на руку. Но все же главное на каждой позиции не столько орудие, сколько сами бойцы.

Военнослужащий с позывным «Тигр», до СВО был тренером по тяжелой атлетике. Навыки с «гражданки» в артиллерийском деле сильно пригодились. Вес одного снаряда от пушки без малого 44 килограмма.

«Ну опыт помог мне поднимать снаряды. Правильно заталкивать их в ствол», - признался номер расчета с позывным «Тигр».

За сутки слаженными действиями группировке «Север» удалось отбить сразу три контратаки противника. Работа на Харьковском направлении продолжается.